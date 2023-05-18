У Повітряних силах розповіли про особливість нічної атаки та чому Київ потребує більше захисту
Минулої ночі ворог не використовував балістичні ракети для атаки на українську столицю. Не запускали росіяни й аеробалістичні "Кинджали"
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат", - розповів Ігнат.
Він також зазначив, що ворог атакує столицю найчастіше, тому вона потребує більше захисту.
"Ми не можемо розповідати, що і де захищено і яка кількість засобів ППО. Але дискусії безумовно небезпечні в плані інформації. Військове керівництво, вище керівництво держави знає де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, треба порахувати. Тому що Київ атакують найчастіше, а там де б'ють найчастіше - треба більше захисту. Це очевидно і має бути зрозуміло всім", - зазначив Ігнат.
- 18 травня сили протиповітряної оборони відбили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків і знищили 29 крилатих ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе