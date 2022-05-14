У Празі відкрили наметове містечко для українських біженців
У Празі запрацювало наметове містечко для 160 біженців з України, переважно ромів
Про це повідомило чеське телебачення.
Містечко призначене переважно для біженців, які зараз перебувають на головному вокзалі. За інформацією громадських ініціатив, сотні біженців, здебільшого ромів, живуть у непідхожих умовах. Вони чекають, чи дадуть їм право на тимчасовий захист у країні.
Містечко розраховане на 160 людей. У 10 наметах житимуть біженці, ще в 10 будуть приміщення координаторів роботи прихистку, кухні та їдальні або дитячий куточок.
"Місто просто слугує черговою приймальню Регіонального центру сприяння Україні, й тому люди можуть потрапити туди лише через центр допомоги", - зазначили в медіа.
Індивідуально приїхати до містечка не можна. Як відбирають біженців до прихистку, невідомо.
- Близько 70% чехів підтримують прийняття українських біженців, проте вони занепокоєнні через соціальне забезпечення та безробіття.
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