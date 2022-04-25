Близько 70% чехів підтримують прийняття українських біженців, проте вони занепокоєнні через соціальне забезпечення та безробіття, - опитування STEM

Про дані опитування агентства STEM написало видання BRNO Daily.



Дослідження STEM зосереджене на поглядах чеської громадськості щодо наслідків російської агресії в Україні. Конфлікт спричинив докорінні зміни в чеській громадській думці, пов’язані як з позицією України та Росії на міжнародній арені, так і з внутрішньою динамікою співпраці в рамках ЄС. Видання повідомляє, що Чеська Республіка прийняла 300 тисяч українців.



Вторгнення Росії в Україну принесло чеському суспільству безпрецедентне відчуття загрози безпеці – зараз лише 9% населення вважають, що в Центральній Європі немає загрози конфлікту. На додаток, конфлікт в Україні посилив важливість НАТО в Чеській Республіці, оскільки 78% населення схвалює членство Чехії в цьому альянсі, що є найвищим показником з 1994 року. За межами НАТО також існує консенсус, що ЄС повинні спільно зміцнювати сили оборони, закуповувати військову техніку, спільно отримувати газ і нафту.



Майже через два місяці після початку війни солідарність з Україною є високою в чеському суспільстві; дві третини (64%) чеської громадськості схвалюють прийом і підтримку українських біженців, які шукають притулку в Чеській Республіці. Трохи більш ніж половина респондентів висловили готовність піти на необхідні поступки, щоб допомогти біженцям.



Водночас опитування свідчить про підвищену стурбованість соціальним впливом прибуття українських біженців. Зокрема, люди стурбовані тим, що прибуття біженців призведе до ослаблення соціального захисту громадян Чехії. Таке занепокоєння висловили 70% респондентів. Більшість респондентів побоюються зростання безробіття та загального ослаблення згуртованості чеського суспільства.



Чеське суспільство розділене на дві великі групи, коли йдеться про оцінку заходів уряду щодо українських біженців. 42% респондентів назвали заходи уряду надмірними. На один відсотковий пункт менше була частка тих, хто вважав їх достатніми. 5% вважають їх недостатніми. Шість із десяти респондентів не думають, що Чехія може подбати про чверть мільйона біженців у довгостроковій перспективі.



Дві третини дорослого населення залучені до різних форм допомоги Україні. Це, на думку соціологів, є всією активною частиною суспільства. На сьогодні найпоширенішою формою допомоги були фінансові внески, про це повідомили 38% респондентів.



"Про надання чи пропозицію житла згадували лише 3% суспільства, але це все ще представляє десятки тисяч солідарних власників помешкань", – повідомляє STEM.



STEM збирав думки громадян з 24 березня по 6 квітня. На запитання відповів 1171 респондент віком від 18 років.

Нагадаємо, вимушено переселені люди з України у Чехії допомагають створювати засоби захисту для українських добровольців.