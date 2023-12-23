У Придністров’ї Росія провела не узгоджені з Молдовою військові навчання
22 грудня на лівому березі Дністра було чутно постріли. Молдова заявила, що російські війська провели навчання, не узгоджені з Об'єднаною контрольною комісією
Про це повідомляє Newsmaker.
Постріли було чутно поблизу сіл Гиска та Коржова на лівому березі Дністра. Стрілянина тривала близько 40 хвилин, сказав порталу Zona de Securitate голова делегації Молдови в Об'єднаній контрольній комісії (ОКК) Серджіу Головач.
Бюро реінтеграції заявило виданню, що стріляли російські військовослужбовці, розташовані в регіоні. Молдовська сторона стверджує, що з'ясовує деталі того, що сталося, і підтвердила, що ці дії не були узгоджені з ОКК.
У Бюро реінтеграції запевнили, що порушать це питання на наступному засіданні ОКК.
"Ми порушимо це питання на засіданні ОКК, у межах якого делегація Молдови підтвердить свою незмінну позицію щодо неприпустимості односторонніх військових дій по периметру Зони безпеки, які можуть спричинити дестабілізацію ситуації в регіоні та паніку серед населення", — заявили у відомстві.
- 17 грудня армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров'я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе