У Придністров’ї Росія провела не узгоджені з Молдовою військові навчання

Про це повідомляє Newsmaker.

Постріли було чутно поблизу сіл Гиска та Коржова на лівому березі Дністра. Стрілянина тривала близько 40 хвилин, сказав порталу Zona de Securitate голова делегації Молдови в Об'єднаній контрольній комісії (ОКК) Серджіу Головач.

Бюро реінтеграції заявило виданню, що стріляли російські військовослужбовці, розташовані в регіоні. Молдовська сторона стверджує, що з'ясовує деталі того, що сталося, і підтвердила, що ці дії не були узгоджені з ОКК.

У Бюро реінтеграції запевнили, що порушать це питання на наступному засіданні ОКК.

"Ми порушимо це питання на засіданні ОКК, у межах якого делегація Молдови підтвердить свою незмінну позицію щодо неприпустимості односторонніх військових дій по периметру Зони безпеки, які можуть спричинити дестабілізацію ситуації в регіоні та паніку серед населення", — заявили у відомстві.