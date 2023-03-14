У Придністров'ї знову заявили про запобігання "теракту": цього разу – проти делегації ОБСЄ
У невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці", яку контролює Росія, знову заявили про запобігання "теракту", цього разу – проти делегації ОБСЄ
Про це заявив так званий прокурор ПМР Анатолій Гурецький.
"Було встановлено факт підготовки теракту щодо делегації ОБСЄ 14 лютого поряд із бендерською фортецею в той момент, коли делегація мала повертатися до Кишинева", - розповів він на пресконференції.
14 лютого до Бендер на переговори з так званим президентом "ПМР" Вадимом Красносельським приїжджав голова ОБСЄ Буяр Османі. Придністровські "журналісти" зазначають, що в делегації було 20 осіб, зокрема спецпредставник з Придністров'я Томас Хартінг, голова місії ОБСЄ у Молдові Келлі Кайдерлінг.
- 9 березня невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" заявила про запобігання спробі вбивства її "президента" Вадима Красносельського нібито за вказівкою СБУ. Україна заперечила причетність до цього.
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