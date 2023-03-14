Про це заявив так званий прокурор ПМР Анатолій Гурецький.

"Було встановлено факт підготовки теракту щодо делегації ОБСЄ 14 лютого поряд із бендерською фортецею в той момент, коли делегація мала повертатися до Кишинева", - розповів він на пресконференції.

14 лютого до Бендер на переговори з так званим президентом "ПМР" Вадимом Красносельським приїжджав голова ОБСЄ Буяр Османі. Придністровські "журналісти" зазначають, що в делегації було 20 осіб, зокрема спецпредставник з Придністров'я Томас Хартінг, голова місії ОБСЄ у Молдові Келлі Кайдерлінг.