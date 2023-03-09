Про це повідомила пресслужба так званого міністерства держбезпеки "Придністровської молдавської республіки".

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин за вказівкою Служби безпеки України готувався проти низки посадових осіб "Придністровської молдавської республіки". Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення", - ідеться в повідомленні.

Так званий прокурор Придністров'я Анатолій Гурецький стверджує, буцімто за завданням українських спецслужб мав здетонувати Land Rover Красносельського. У машині нібито було 8 кілограмів гексогену. Теракт планували здійснити в центрі Тирасполя, аби там було більше людей.

23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.

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