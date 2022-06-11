У прикордонній Брянській області РФ загорілася ремонтна база окупантів. Разом з технікою

Про це повідомляє Ліга.net.

Подежа почалася о 05:50. Перед цим місцеві жителі чули 4 потужні вибухи.

У цій військові частині ремонтували армійську техніку РФ, що повернулася з бойових дій окупантів в Україні.

Під час пожежі російські вояки вибігали з казарм у піжамах, зазначає місцевий ТГ-канал "Подслушано Клинцы".

Гасити ремонтну базу виїхали 9 пожежних машин.

Вже після ліквідації пожежі оприлюднено світлини з місці подій, на яких видно обгорілу техніку.

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