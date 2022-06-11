У прикордонній Брянській області РФ загорілася ремонтна база окупантів. Разом з технікою
Ранком суботи, 11 червня 2022 року, у місті Клинці Брянської області Росії, що межує з північчю України сталася пожежа у військовій частині
Про це повідомляє Ліга.net.
Подежа почалася о 05:50. Перед цим місцеві жителі чули 4 потужні вибухи.
У цій військові частині ремонтували армійську техніку РФ, що повернулася з бойових дій окупантів в Україні.
Під час пожежі російські вояки вибігали з казарм у піжамах, зазначає місцевий ТГ-канал "Подслушано Клинцы".
Гасити ремонтну базу виїхали 9 пожежних машин.
Вже після ліквідації пожежі оприлюднено світлини з місці подій, на яких видно обгорілу техніку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе