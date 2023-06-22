Про це інформує пресслужба банку.

"Шановні клієнти, ПриватБанк здійснює валютно-обмінні операції в касах банку для фізосіб згідно з оновленими вимогами Національного банку", - йдеться в заяві.

20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.

Для операцій купівлі та продажу за чинними нормами та правилами придатні банкноти:

без значного пошкодження та ознак підробки,

купюри усіх років випуску та будь-якого номіналу.

НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Це означає, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими.

Також ПриватБанк також відновив операції з готівковою іноземною валютою через термінали самообслуговування, де можна поповнити картки, депозити та купити валюту.