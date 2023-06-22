У ПриватБанку розповіли, які долари прийматимуть згідно з чинними нормами НБУ
У четвер, 22 червня, ПриватБанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти
Про це інформує пресслужба банку.
"Шановні клієнти, ПриватБанк здійснює валютно-обмінні операції в касах банку для фізосіб згідно з оновленими вимогами Національного банку", - йдеться в заяві.
20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.
Для операцій купівлі та продажу за чинними нормами та правилами придатні банкноти:
- без значного пошкодження та ознак підробки,
- купюри усіх років випуску та будь-якого номіналу.
НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Це означає, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими.
Також ПриватБанк також відновив операції з готівковою іноземною валютою через термінали самообслуговування, де можна поповнити картки, депозити та купити валюту.
- Нацбанк звернувся до громадян та заявив, що банкноти попередніх років випуску є дійсними.
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