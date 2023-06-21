Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний у facebook.

"Обмін готівкової валюти в Україні – одна з топтем, що стрімко спалахнула протягом останніх тижнів. Одразу надав доручення службам відпрацювати питання комплексно: з’ясувати справжні причини, коло учасників і головне напрацьовувати рішення, що вирішуватиме питання", - написав Пишний.

Штучний ажіотаж

Він зазначив, що НБУ дослідив питання, а з представниками банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції, було проведено низку зустрічей.

"Що ми побачили – штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи несвідомо "підіграли" деякі небанківські фінансові установи та банки. І який призвів до хвилі невдоволення громадян", - дійшов висновку Пишний.

Грубе порушення

Він запевнив, що НБУ не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот.

"Нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження. Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни", - наголосив Пишний.

Заборона оцінювати "на око"

Він підкреслив, що аби унеможливити подібні спекуляції Нацбанк ухвалив зміни до своєї "нормативки".

"НБУ скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник", - розповів Пишний.

Попередження та штрафи

Він додав, що до представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ і, у разі порушення, такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог, але й як потенційна ознака шахрайства.

"За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль та вживатимемо адекватні заходи впливу. Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штраф у розмірі до 400 тис. грн для банків, які незабаром будуть збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ", - пообіцяв Пишний.

Посилений контроль

Він також звернувся до громадян та заявив, що банкноти попередніх років випуску є дійсними

"Ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час. Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні. Національний банк тримає це питання на посиленому контролі та розглядатиме скарги громадян на банки чи небанківські фінансові установи за суб’єктивну відмову в обміні валюти, належним чином реагуючи на порушення і недобросовісність", - запевнив Пишний.