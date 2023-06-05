НБУ заперечив інформацію щодо збору даних про всі платежі українців

Про це інформує пресслужба.

"Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. У листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб", – пише НБУ.

Повідомляється, що запитувані дані не передбачають збору персональних даних фізичних осіб.

Національний банк отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів щодо суб’єктів господарської діяльності, які користуються послугами банків з електронної комерції. Ця інформація використовується виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Читайте також: Уряд визначився з пріоритетами розвитку України

"Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс "Страна.юа" з провокаційно неперевіреною його інтерпретацією", – наголошують у відомстві.

Аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків для обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.

Читайте також: Як залучити інвестора під час війни та забезпечити його захист

Наразі Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків та небанківських фінансових установ. Зазначені дії сприяли значному збільшенню податкових надходжень до бюджету.

За оцінками Міністерства фінансів України, зазначені дії сприяли значному збільшенню податкових надходжень до бюджету. Зокрема, за перші п’ять місяців 2023 року було перераховано до бюджету 2 млрд 378 млн грн за організацію азартних ігор. Це значно більше, ніж у 2022 році (731 млн грн) та у 2021 році (205 млн грн).

Що відомо щодо збору даних про платежі

Низка ЗМІ із посиланням на лист НБУ поширили новину, що правила фінансового моніторингу в країні стануть значно жорсткішими й з 5 червня українські банки звітуватимуть про всі карткові платежі населення незалежно від їхньої суми.