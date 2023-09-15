У проєкті держбюджету-2024 на культуру та медіапростір заклали понад 10 млрд грн, - Шмигаль

Про це повідомляє Укрінформ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції заявив про те, що на культуру та медіапростір в держбюджеті заклали 10,7 млрд грн.

Зокрема, Шмигаль наголосив, що держава має підтримувати виробництво і розповсюдження фільмів і серіалів патріотичного спрямування. Загалом в держбюджеті на цей напрямок закладені 511 млн грн.

"Ми говорили з нашими кіновиробниками, і дуже важливо зберегти фінансування документалістики. Це фіксація злочинів, це наша історія, це важливий момент. Плюс патріотичні фільми і серіали дуже важливі. І я вважаю, ми маємо цю сферу підтримувати. Жодну війну не можна виграти без культури та історії. Без документалістики. Без того, що роблять наші митці, наші діячі в сфері культури", - зазначив Шмигаль.

Окрім цього, за його словами, в бюджеті вперше враховано запровадження сертифікатів на книжки для дітей та реалізацію проєктів з підтримки нацменшин і корінних народів.