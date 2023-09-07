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Міністр фінансів розповів про пріоритети, ризики й очікувані зміни в бюджеті-2024

7 вересня, 2023 четвер
15:14
Економіка Бюджет 2023

У Державному бюджеті на наступний рік варто очікувати перерозподілу ПДФО, крім того, заплановано залучати на відбудову більше зовнішніх коштів. Пріоритетом залишиться безпека й оборона

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Говорячи про особливості бюджету України на 2024 рік, Марченко зазначив, що ситуація "досить проста і складна одночасно". Зокрема, однозначно пріоритетом залишиться сектор безпеки й оборони, у Держбюджеті на 2024 рік на нього буде передбачено не меншу суму, аніж цьогоріч.

"Ми маємо передбачити на нього достатньо видатків, щоб закрити річну потребу. Це, по суті, той якір, який визначає всю подальшу бюджетну політику", – сказав міністр.

Щодо інших видатків, то, за його словами, тривають перемовини з партнерами з приводу забезпечення виконання зобов'язань, які вони взяли в рамках програми з МВФ щодо фінансування бюджету України.

"Це непростий процес, займає багато часу, сил і енергії та потребуватиме додаткових рішень з точки зору імплементації виконання програми з МВФ. Але я сподіваюся, що досягнемо певного прогресу й це дасть змогу забезпечити необхідне фінансування на 2024 рік", – додав Марченко.

Міністр нагадав, що усі податки й доходи, які збирають усередині країни, спрямовують на видатки сектору безпеки й оборони. Втім цих коштів не вистачає, тож різницю покривають шляхом внутрішніх запозичень і військових облігацій. Усі інші видатки бюджету фінансують коштом партнерів, тобто це гроші, які Україна отримує з-за кордону. 

Зміни щодо ПДФО

Міністр фінансів зазначив, що окремо змін у Податковий кодекс вносити не планують, адже "податкова система має бути стабільною в час війни". Втім, імовірно, буде перерозподіл, зокрема у частині податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з грошового забезпечення військовослужбовців та правоохоронців.

"У частині ПДФО збираємося перерозподілити військовий ПДФО, який на сьогодні спрямовується до місцевих бюджетів, – переспрямувати його на сектор безпеки й оборони. Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО й осідають на рахунках місцевих бюджетів, мають працювати на безпеку й оборону", – сказав Марченко. 

Він додав, що дискусія щодо цього питання ще триває, але сподівається, що вдасться "вийти на конструктивне рішення".

Чи буде урізання бюджету 

Міністр фінансів зазначив, що в Держбюджеті-2024 не передбачено "суттєвого скорочення видатків". Утім додав, що, ймовірно, буде переглянуто використання коштів для відбудови та розвиткових секторів. На них хочуть спрямувати частину залученої зовнішньої допомоги замість внутрішніх ресурсів.

"Ми вважаємо, що відбудова має відбуватися більшою мірою із залученням зовнішніх ресурсів, – сказав Марченко

Ризики виконання бюджету

Основний ризик виконання Держбюджетуу-2024,, за словами міністра, – це стабільність надходження допомоги від партнерів. 

"Ризик у нас очевидний – це ритмічність надходження зовнішньої допомоги. Від цього залежить багато чого, і в разі затримок чи відсутності залучень з-за кордону ми вимушені будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку. Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти", – сказав Марченко.

  • 5 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну зазначив, що до 15 вересня уряд ухвалить проєкт Державного бюджету на 2024 рік. Він наголосив, що пріоритетом №1 залишиться сектор безпеки й оборони. Другий акцент бюджету — зарплати лікарів, учителів і соціальні виплати. Третій пріоритет — відновлення. 
державний бюджет
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