У промзоні Гамбургу спалахнула пожежа: оголошено надзвичайну небезпеку
У німецькому Гамбурзі, у районі Ротенбургсорт, поблизу складів спалахнула масштабна пожежа: через викид хімічних компонентів та дим вогнеборці попередили про небезпеку
Про це пише Deutsche Welle.
У неділю, 9 квітня, у Гамбурзі сталася пожежа у промзоні, вогнеборці попередили про небезпеку, адже відбулося задимлення та викид хімічних компонентів у повітря.
У попередженні ситуацію класифіковано як надзвичайна небезпека, тож жителів на північному сході міста закликали тримати вікна й двері зачиненими та захищатися від диму. У місцевій поліції повідомили про евакуацію близько 140 осіб.
Компанія Deutsche Bahn оголосила, що через цей пожежу призупинено рух залізничними коліями між Гамбургом і Бюхеном.
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