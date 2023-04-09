У промзоні Гамбургу спалахнула пожежа: оголошено надзвичайну небезпеку

Про це пише Deutsche Welle.

У неділю, 9 квітня, у Гамбурзі сталася пожежа у промзоні, вогнеборці попередили про небезпеку, адже відбулося задимлення та викид хімічних компонентів у повітря.

У попередженні ситуацію класифіковано як надзвичайна небезпека, тож жителів на північному сході міста закликали тримати вікна й двері зачиненими та захищатися від диму. У місцевій поліції повідомили про евакуацію близько 140 осіб.

Компанія Deutsche Bahn оголосила, що через цей пожежу призупинено рух залізничними коліями між Гамбургом і Бюхеном.