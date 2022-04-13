У противника зараз немає перемог, на кожному напрямку окупанти програють, території захопити не можуть, — полковник ОК "Південь"

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



Назаров додав, що противник продовжує завдавати сильних артилерійських ударів по наших позиціях та цивільних об’єктах, а також активно веде повітряну розвідку.



"На даний час у ворога немає перемог, на кожному напрямку він програє. Також противнику не вдається повернути свої позиції, ми потихенько просуваємось вперед", – сказав полковник.



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