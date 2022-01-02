У Путіна є компромат на Зеленського, - Луценко

Про це він заявив в етері одного з телеканалів, передає Еспресо.TV.



"З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю", - сказав Луценко.



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Він також додав, що "відпускати туди президента України в такому стані один на один небезпечно".



Окрім того, Луценко допускає, що після таких переговорів Зеленський скаже: "Дивіться, 175 тисяч війська не перейдуть кордон, але нам треба провести референдум і визнати автономний статус терористичних "республік", я привіз вам мир, ніхто не загине".



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"Як це можна зупинити? Це шлях до смерті держави, а значить смерть кожного її вірного громадянина", - додав ексгенпрокурор.





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