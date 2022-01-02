У Путіна є компромат на Зеленського, - Луценко
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко пояснив, як він гадає, справжню причину бажання очільника української держави Володимира Зеленського зустрітися з керівником РФ Володимиром Путіним
Про це він заявив в етері одного з телеканалів, передає Еспресо.TV.
"З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю", - сказав Луценко.
Читайте також: Зеленський чекає росіян з "холодцем та пляшкою"
Він також додав, що "відпускати туди президента України в такому стані один на один небезпечно".
Окрім того, Луценко допускає, що після таких переговорів Зеленський скаже: "Дивіться, 175 тисяч війська не перейдуть кордон, але нам треба провести референдум і визнати автономний статус терористичних "республік", я привіз вам мир, ніхто не загине".
Дивіться також: Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору
"Як це можна зупинити? Це шлях до смерті держави, а значить смерть кожного її вірного громадянина", - додав ексгенпрокурор.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе