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Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору
На відміну від аналогічних попередніх випадків, офіційне відео новорічного привітання президента Володимира Зеленського з початком нового 2022 року не містить звучання державного гімну України на початку виступу. Не видно у кадрі й державного прапору України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Минулого року під час новорічного привітання прапор України та президентський штандарт були збоку від президента.
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У цьому привітанні поруч з президентом видно лише прикраси.
Минулоріч перед Зеленським сиділи на стільчиках діти, а цей раз - чимало гостей за накритими столами в Маріїнінському палаці.
Окрім того, користувачі мережі звертають увагу на подібність вітального слова Володимира Зеленського з виступами Путіна й Лукашенка: таж сама риторика в радянському стилі щодо "героїв" з різних проофесій, які тримають країну, ті ж самі тематичні акценти, теж саме уникання важливих тем тощо.
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