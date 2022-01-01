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Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору

1 січня, 2022 субота
14:53
Суспільство

На відміну від аналогічних попередніх випадків, офіційне відео новорічного привітання президента Володимира Зеленського з початком нового 2022 року не містить звучання державного гімну України на початку виступу. Не видно у кадрі й державного прапору України

Про це повідомляє Еспресо.TV.
 



Минулого року під час новорічного привітання прапор України та президентський штандарт були збоку від президента.

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У цьому привітанні поруч з президентом видно лише прикраси.



Минулоріч перед Зеленським сиділи на стільчиках діти, а цей раз - чимало гостей за накритими столами в Маріїнінському палаці.

Окрім того, користувачі мережі звертають увагу на подібність вітального слова Володимира Зеленського з виступами Путіна й Лукашенка: таж сама риторика в радянському стилі щодо "героїв" з різних проофесій, які тримають країну, ті ж самі тематичні акценти, теж саме уникання важливих тем тощо.


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Новий рік
Володимир Зеленський
гімн України
прапор України
новорічні привітання
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