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"У Путіна немає морального компаса": Бербок прокоментувала викрадення дітей з України й закликала РФ повернути їх додому

11 вересня, 2023 понедiлок
19:35
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила обурення щодо депортації українських дітей до Росії, зазначивши, що таким чином Путін порушує правила міжнародної спільноти

Про це вона заявила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Перехоплює подих від жаху, що дітей просто забрали зі шкіл або з дитячих будинків, відвезли в чужу країну, що вони пройшли промивання мізків, щоб бути налаштованими проти своєї країни. Не лише як міністру закордонних справ, але і як матері мені дуже важко уявити, що відчували ці діти", - сказала Анналена Бербок.

Вона заявила, що Володимир Путін щодня порушує правила міжнародної спільноти, й закликала Росію повернути депортованих дітей додому.

"Долі цих дітей ще раз показують, що у Путіна немає морального компаса. Він щодня порушує правила міжнародної спільноти та правила людського співіснування. Я закликаю тих, хто досі не може назвати чітко, хто є злочинцем, дивитися на цих дітей та їх повернення, що є першим кроком до миру", - наголосила міністерка закордонних справ Німеччини.

Візит Бербок в Україну

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула в понеділок вранці з візитом до столиці України вчетверте з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Головною метою візиту Анналени Бербок є заходи щодо забезпечення та захисту постачання електроенергії, води та тепла для населення на тлі ймовірних російських атак по інфраструктурі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна розраховує на допомогу Німеччини у зміцненні протиповітряної оборони, а саме ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою заявила про виділення 21 мільйона доларів для того, щоб допомогти Україні підготувати енергосистему до можливих обстрілів РФ узимку.

Анналена Бербок зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Президент подякував за новий пакет оборонної допомоги та внесок у посилення протиповітряної оборони України.

Під час зустрічі вони обговорили оборонну взаємодію, захист цивільного населення в Україні, європейську інтеграцію, а також енергетику, яка залишається мішенню для російського терору.

Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією. Вона заявила, що Німеччина буде рішуче підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу.

Голова МЗС Німеччини обговорила співпрацю у переході на відновлювані джерела енергії, поступовій відмові від вугілля, стабільній роботі електромереж та енергоефективному житловому будівництві. Вона заявила, що Чорнобильська зона може стати для Києва символом чистої та дружньої до клімату енергетики із зеленою електроенергією в розпал російської агресивної війни проти України.

Суспільство
Україна
Німеччина
окуповані території
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