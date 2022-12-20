Про це журналістам у вівторок заявив високопосадовець Державного департаменту США на умовах анонімності, повідомляє The New York Times.

За словами американського посадовця, у найвищих військових колах Росії тривають внутрішні дискусії про те, чи можуть російські військові здійснити новий наступ.

Посадовець сказав, що США спостерігають "суперечливі речі" в цих дискусіях: деякі чиновники наполягають на новому наступі, тоді як інші ставлять під сумнів, чи має Росія потенціал для цього.

Представник Держдепу не уточнив, на основі яких розвідувальних даних США визначають характер обговорень вищого керівництва РФ, але додав, що наразі незрозуміло, до чого "призведуть їхні (Росії) фактичні дії".

Нагадаємо, минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ уже в січні 2023 року.

Водночас в Пентагоні висловлювали сумнів у тому, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.

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