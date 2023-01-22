Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Путін дуже чітко розуміє, що він програв війну з Україною. Це також розуміють Володін, Медведєв і всі путінські чиновники. Про це свідчать їхні заяви про застосування ядерної зброї. Вони дуже бояться, що війна перенесеться на територію Росії й розуміють, що на полі бою вони не зможуть перемогти Україну. Саме тому і звучать подібні заяви", - пояснив Маломуж.

Генерал армії України наголосив, що світ вже не сприймає путінські погрози про ядерну зброю серйозно.

"Якщо бойові дії будуть відбуватись вже на території РФ, то це означатиме для Путіна падіння його режиму. Оскільки росіяни сприймуть це як неспроможність їхньої влади захистити їх. Саме тому Путін зараз вдався до погроз нашим союзникам, щоб вони не постачали нам зброю. Проте хочу наголосити, що сьогодні світ вже не боїться погроз Кремля", - додав він.

19 січня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що на зустрічі у Рамштайні готують нову тактику та зброю для перемоги України у війні з РФ – це викликало переполох у Кремлі, де погрожують ядерною війною у разі поразки.

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