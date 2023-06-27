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OPINION

У Путіна вже переписують історію пригожинського путчу

Петро Олещук
27 червня, 2023 вiвторок
16:01
Погляд Петро Олещук

Ви будете сміятися, але бункерний дід нагородив військових, які "зупинили" заколот вагнерівців. Шойгу, звісно, на передньому плані. Він, очевидно, головний у "придушенні заколоту"

Так продовжується задана вчора "генеральна лінія партії" на переписування історії нещодавнього бунту.

Як не крути, але заколот "путінського кухаря" показав декілька очевидних фактів:

  1. Режим захищати нікому. Якщо проти режиму постає військова сила. Усі репресивні органи у Московії призначені виключно для розправи з неозброєними інакодумцями, але не для того, щоб зупиняти серйозні збройні сили. Це мають робити інші збройні сили, але вони усі — в Україні. А різноманітним росгвардійцям, прикордонникам та кадирівцям немає жодного сенсу помирати за режим. Краще дочекатися, хто переможе, і йти присягати йому. Тому поки вагнерівці йшли — усі лише складали перед ними зброю. Вони так могли дійти й до Кремля.
  2. "Народонаселенню" найбільшої держави світу в принципі байдуже, хто у них керує. Зайшли вагнерівці у Ростов? У Ростові усі задоволені. Знімають на камери, нічого з цим не роблять. Режим десятиліттями вибудовував пропагандистську схему "внєпалітікі", і це працює. Але "внєпалітікі" має й інший бік — захоплюй владу, "народонаселенню" буде байдуже.
  3. Єдиний політичний аргумент, що залишився у московитів — це військова сила. Якщо вона у тебе є — з тобто будуть домовлятися. Все, єдиновладдя завершилося. Тепер з усіма, хто має таку силу, доведеться домовлятися. І таких буде все більше і більше. Вони будуть накопичувати дорогоцінний ресурс, аби потім показати його у потрібний момент. "Приватні армії" - це політичні партії Московії недалекого майбутнього.

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Усе це — ознаки краху. Не миттєвого, але поки що відкладеного. Ілюзія всесильної імперії спершу була підірвана в Україні, а тепер добивається у самій Росії. Українці останнім часом намагалися перенести війну у Росію, але все це було несерйозним на тлі того, що зробили самі росіяни. Збиття власних військових літаків, бомби на цивільні дороги, підірвані мости, паніка у Москві... І це вони, очевидно, ще "не починали".

І тут ми маємо згадати, що режим Путіна — це режим інформаційний. Бункерного зліпили політтехнологи завдяки контролю над медіа. І тепер саме медійним відображенням найбільше схвильований режим.

У цьому ключі треба розглядати усі тілорухи, які були у Кремлі протягом днів після заколоту. Схему вони обрали геніальну: удавати, що "все було за планом". Переписати історію, аби у суспільній свідомості вигадані пізніше фікції замістили реальність.

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Приміром, Путін нагороджує "військових за придушення заколоту". Отже, всі мають запам'ятати, що хтось щось реально "придушував". Не тікав, не здавав зброю, не приєднувався до заколотників, а щось робив.

Сам бункерний дід, судячи з його виступів, "уважно слідкував за ситуацією", і "не дав їй розповзтися", а то б він точно застосував силу. Але дуже не хотів подальшого кровопролиття.

Не знаю, чи переконає це все бодай когось. Можливо, "народ-богоносець", що дивиться російське тб, у щось повірить. Але не "народ" вирішує щось, а "бояри". А для них Путін — це уже не гарант їхнього стабільного, ситого та спокійного життя, а джерело нестабільності, видатків та загроз.

І ніякими цирковими клоунськими виставами це не перекриєш.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

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