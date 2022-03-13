У Путіна загострилася фобія замаху на його життя, – Центр протидії дезінформації

Таку думку висловили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, передає Еспресо.TV.

"У Володимира Путіна загострилася фобія загрози заколоту та замаху на його життя", - йдеться у повідомленні.

У центрі пояснюють це тим, що коли Путін виходить "у народ", його оточують зовсім не "випадкові люди". Зокрема, на одному фото вони з Путіним у церкві, а на іншому – вже імітують якихось рибалок, на третьому – п'ють чай із ним же.

Як встановили журналісти ВВС, у лютому 2020-го в розпал обговорення поправок до Конституції Володимира Путіна на масових заходах оточувала група "випадкових перехожих", сформована зі співробітників "фабрики медіатролей" Євгена Пригожина та випускників близької кремлю "Школи молодого політика".

Також широко розтиражована російською пропагандою світлина зі стюардесою, яка пізніше була в образі рибалки та продавщиці морозива.

"Все це свідчить про тяжкий психічний стан Путіна, який стрімко погіршується на тлі поразки військового вторгнення в Україну та обумовленого крахом економіки Росії", - вважають у Центрі протидії дезінформації.





Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, джерела в розвідці США припускають, що Володимир Путін може страждати від передозування стероїдів через можливий рак, що провокує "стероїдну лють". Західні шпигуни вважають, що його все більш хаотична поведінка, роздутий зовнішній вигляд і абсурдне соціальне дистанціювання для відвідувачів є результатом лікування.

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