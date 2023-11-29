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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Путіна заявили, що Київ урятував би сотні тисяч життів, якби підписав мирну угоду навесні 2022 року. В ОП відреагували

У Путіна заявили, що Київ урятував би сотні тисяч життів, якби підписав мирну угоду навесні 2022 року. В ОП відреагували

29 листопада, 2023 середа
13:47
Війна з Росією Володимир Мединський

Помічник президента РФ Володимир Мединський стверджує, що Київ урятував би сотні тисяч життів українців, якби підписав мирну угоду навесні 2022 року

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Мединський у 2022 році очолював російську делегацію на "мирних" переговорах з Україною.

"Я глибоко переконаний, що підпиши Київ мирну угоду тоді (у 2022 році, - ред.) на взаємоприйнятних умовах, він тим самим урятував би життя сотень тисяч своїх солдатів. Але (президент України Володимир, - ред.) Зеленський вибрав війну", - сказав помічник Путіна.

Реакція України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що реальних переговорів про мир не було й бути не могло, адже РФ розпочала повномасштабну війну проти України з метою повного знищення її суверенітету.

"Ні в лютому/березні 2022 року, ні в будь-який інший час, ні тим паче сьогодні жодних реальних переговорів про мир не було й не могло бути. Не треба жити в ілюзіях. РФ ніколи не вела переговори – вона ультимативно вимагала визнати її право вбивати. Нині РФ продовжує показувати, що їй треба "виконати всі завдання СВО", домогтися юридичного визнання прав власності Росії на всі анексовані території, а головне, за жодних обставин не програти у війні, щоб не нести відповідальності за масові демонстративні воєнні злочини", - написав Подоляк.

За його словами, будь-які заяви російської влади про намір укласти мир – "це безумовна спроба виправдати агресію, уникнути відповідальності, зняти із себе звинувачення в односторонній агресії з очевидними геноцидними намірами й отримати оперативно-тактичну паузу в самій війні".

"Росія ніколи не пропонує реальних переговорів, доки не зазнає вагомої поразки", - резюмував Подоляк.

  • 29 листопада перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС України Дмитро Кулеба заперечив, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, і заявив про неможливість територіального компромісу з Росією.
Україна
Росія
Михайло Подоляк
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