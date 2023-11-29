У Путіна заявили, що Київ урятував би сотні тисяч життів, якби підписав мирну угоду навесні 2022 року. В ОП відреагували

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Мединський у 2022 році очолював російську делегацію на "мирних" переговорах з Україною.

"Я глибоко переконаний, що підпиши Київ мирну угоду тоді (у 2022 році, - ред.) на взаємоприйнятних умовах, він тим самим урятував би життя сотень тисяч своїх солдатів. Але (президент України Володимир, - ред.) Зеленський вибрав війну", - сказав помічник Путіна.

Реакція України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що реальних переговорів про мир не було й бути не могло, адже РФ розпочала повномасштабну війну проти України з метою повного знищення її суверенітету.

"Ні в лютому/березні 2022 року, ні в будь-який інший час, ні тим паче сьогодні жодних реальних переговорів про мир не було й не могло бути. Не треба жити в ілюзіях. РФ ніколи не вела переговори – вона ультимативно вимагала визнати її право вбивати. Нині РФ продовжує показувати, що їй треба "виконати всі завдання СВО", домогтися юридичного визнання прав власності Росії на всі анексовані території, а головне, за жодних обставин не програти у війні, щоб не нести відповідальності за масові демонстративні воєнні злочини", - написав Подоляк.

За його словами, будь-які заяви російської влади про намір укласти мир – "це безумовна спроба виправдати агресію, уникнути відповідальності, зняти із себе звинувачення в односторонній агресії з очевидними геноцидними намірами й отримати оперативно-тактичну паузу в самій війні".

"Росія ніколи не пропонує реальних переговорів, доки не зазнає вагомої поразки", - резюмував Подоляк.