"Запропонуйте подібне своїм урядам": Кулеба різко відповів тим, хто схиляє Україну до територіальних поступок

Про це він сказав у штаб-квартирі НАТО перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, передає "Європейська правда".

Дипломат підтвердив наміри влади вийти на кордони 1991 року.

"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною, і ніщо нас не зупинить", – заявив Кулеба.

За його словами, ті, хто нав'язує Україні мирні переговори й територіальні поступки, мають запропонувати подібне своїм урядам.

"Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити", - сказав голова МЗС.

Відповідаючи на запитання про те, чи зайшла ситуація на фронті в глухий кут, Кулеба відповів коротко: "Немає глухого кута".

Він також повторив заклик до США та інших країн-членів НАТО допомогти в озброєнні України: "Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях – це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю – ми б’ємося, це чесна домовленість".