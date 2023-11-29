"Запропонуйте подібне своїм урядам": Кулеба різко відповів тим, хто схиляє Україну до територіальних поступок
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заперечив, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, і заявив про неможливість територіального компромісу з Росією
Про це він сказав у штаб-квартирі НАТО перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, передає "Європейська правда".
Дипломат підтвердив наміри влади вийти на кордони 1991 року.
"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною, і ніщо нас не зупинить", – заявив Кулеба.
За його словами, ті, хто нав'язує Україні мирні переговори й територіальні поступки, мають запропонувати подібне своїм урядам.
"Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити", - сказав голова МЗС.
Відповідаючи на запитання про те, чи зайшла ситуація на фронті в глухий кут, Кулеба відповів коротко: "Немає глухого кута".
Він також повторив заклик до США та інших країн-членів НАТО допомогти в озброєнні України: "Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях – це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю – ми б’ємося, це чесна домовленість".
- 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. У МЗС своєю чергою заявили, що Україна вважає неприйнятними розмови про можливе прийняття її в НАТО в обмін на відмову від частини територій на користь РФ.
- Пізніше очільниця місії України при НАТО Наталя Галібаренко сказала, що у штаб-квартирі Альянсу таких розмов не ведуть.
- У жовтні КМІС опублікував результати опитування, згідно з якими 80% респондентів виступили проти територіальних поступок РФ, незалежно від того, як довго триватиме війна.
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