У Раді ЄС заявили про підтримку ідеї використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"Європейська Рада підтримує вивчення варіантів, за умови їхньої відповідності європейському та міжнародному праву, націлених, зокрема, на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України", - йдеться у заяві за підсумками першого дня саміту.

Учасники зустрічі виступили за якнайшвидший розгляд пропозиції Єврокомісії про те, щоб порушення санкційного режиму ЄС вважалося кримінальним злочином.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС шукає способи витратити заморожені кошти російських олігархів на відбудову України після війни.

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