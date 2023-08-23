У Раді пропонують надавати адвокатам відстрочку від мобілізації за певних умов
У середу, 23 серпня, у Верховну раду внесли проєкт закону №9644, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів, проте є дві умови
Відповідний законопроєкт зареєстрували на сайті Верховної Ради України.
Ініціатори пропонують внести зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом внесення адвокатів до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Проте цей законопроєкт розповсюджується лише на тих, хто:
- має стаж роботи не менше десяти років,
- внесений до Реєстру адвокатів, які надають безплатну вторинну правову допомогу.
Автори стверджують, що необхідно підтримати таке нововведення, бо в Україні судді, прокурори та інші правоохоронці вже мають відстрочку від мобілізації, а адвокати - ні.
За словами ініціаторів закону, в таких умовах може порушуватися принцип змагальності сторін, бо може бути представлена тільки сторона звинувачення та не буде сторони захисту.
"Проєкт закону розроблено з метою забезпечення кожному праву на захист в умовах воєнного стану, дотримання балансу між сторонами звинувачення та захисту під час судових процесів та принципу змагальності сторін", - йдеться в записці пояснення.
- 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб, тобто до 15 листопаду 2023 року.
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