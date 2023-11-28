У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
У Верховній Раді України обговорюють можливість законодавчо закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
Про це OBOZ.UA сказав нардеп від "Слуги Народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.
"Рішення розробити новий великий законопроєкт щодо мобілізаційних та демобілізаційних питань з’явилося невипадково. Накопичилося певне коло проблем, які потребували вирішення. Ці питання постійно розглядаються на комітеті", - стверджує він.
За його словами, в Раді готують два законопроєкти. Один стосується соціального захисту військовослужбовців, а другий покликаний удосконалити питання мобілізації та проходження військової служби.
Законопроєкт щодо соціального захисту регулюватиме зокрема питання додаткових відпусток, наприклад, для тих, хто повернувся з полону.
"Серед ключових пропозицій – законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. У парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", - наголосив Веніславський.
- 9 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- Заступниця голови комітету з нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла повідомила, що в Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти.
- Президент Зеленський також обговорив із військовим керівництвом питання мобілізації, демобілізації та ротації.
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