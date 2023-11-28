У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби

Про це OBOZ.UA сказав нардеп від "Слуги Народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.

"Рішення розробити новий великий законопроєкт щодо мобілізаційних та демобілізаційних питань з’явилося невипадково. Накопичилося певне коло проблем, які потребували вирішення. Ці питання постійно розглядаються на комітеті", - стверджує він.

За його словами, в Раді готують два законопроєкти. Один стосується соціального захисту військовослужбовців, а другий покликаний удосконалити питання мобілізації та проходження військової служби.

Законопроєкт щодо соціального захисту регулюватиме зокрема питання додаткових відпусток, наприклад, для тих, хто повернувся з полону.

"Серед ключових пропозицій – законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. У парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", - наголосив Веніславський.