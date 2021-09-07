У Раді пропонують звернутися до ООН щодо визнання ФСБ терористичною організацією

Відповідний проект постанови з’явився на сайті парламенту.

У авторах позначені п’ятеро нардепів. Однак самого тексту документу на порталі Ради ще немає.

Протягом окупації Росією Криму силовики ФСБ регулярно затримують незгодних з режимом та викрадають громадян України, вивозячи їх у невідомому напрямку.



Самих співробітників ФСБ в Україні регулярно викривають в організації провокацій та диверсій в регіонах. Крім того, спецслужби Росії також причетні до вербування українців з метою зливу конфіденційної інформації про Збройні Сили країні-агресору.



Співробітників російських спецслужб викривали на організації кібератак й нападів на кремлівських критиків за кордоном.



Росія ввела окупаційні війська на Донбас у 2014 році, відтоді частина східних територій тимчасово перебуває під контролем збройних злочинних формувань "ЛДНР".



За роки війни на фронті, згідно з підрахунками ООН, загинули понад 3,3 тисячі цивільних осіб, кількість поранених серед мирних мешканців перевищує 7 тисяч. У 2020 році в ООС загинули 50 українських бійців.