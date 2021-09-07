У Раді пропонують звернутися до ООН щодо визнання ФСБ терористичною організацією
Депутати пропонують Верховній Раді звернутися до ООН з вимогою визнати Федеральну службу безпеки РФ і Генштаб ЗС Росії терористичними організаціями
Відповідний проект постанови з’явився на сайті парламенту.
У авторах позначені п’ятеро нардепів. Однак самого тексту документу на порталі Ради ще немає.
Протягом окупації Росією Криму силовики ФСБ регулярно затримують незгодних з режимом та викрадають громадян України, вивозячи їх у невідомому напрямку.
Самих співробітників ФСБ в Україні регулярно викривають в організації провокацій та диверсій в регіонах. Крім того, спецслужби Росії також причетні до вербування українців з метою зливу конфіденційної інформації про Збройні Сили країні-агресору.
Співробітників російських спецслужб викривали на організації кібератак й нападів на кремлівських критиків за кордоном.
Росія ввела окупаційні війська на Донбас у 2014 році, відтоді частина східних територій тимчасово перебуває під контролем збройних злочинних формувань "ЛДНР".
За роки війни на фронті, згідно з підрахунками ООН, загинули понад 3,3 тисячі цивільних осіб, кількість поранених серед мирних мешканців перевищує 7 тисяч. У 2020 році в ООС загинули 50 українських бійців.
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