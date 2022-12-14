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У Раді розглядають можливості поновити роботу парламентських кореспондентів: віцеспікер ВР назвав два варіанти

14 грудня, 2022 середа
11:01
політика Верховна Рада

У Раді шукають можливості для поновлення роботи парламентських кореспондентів. Як варіант, журналістів можуть розмістити у пресцентрі неподалік будівлі парламенту

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Є різні процеси. Є процес створення на відстані від Грушевського 5 прес-центру в одному з готелів, яким володіє парламент", - сказав він.

"Є процес, який ми ініціювали щодо переакредитації. Зараз пресслужба парламенту працює над тим, як це все забезпечити і зробити, адже в нас приблизно 5 тисяч акредитованих журналістів. Там є всі хто завгодно, є шаріївці", - додав Корнієнко.

За його словами, наражати на небезпеку нардепів - недопустимо.

"Але ми шукаємо можливість, щоби парламентські журналісти працювали. І це якось забезпечується, адже немає закритості рішень парламенту. Всі розуміють, що голосує парламент - і ця інформація з'являється день у день", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, від початку війни дата та час пленарних засідань більше не анонсуються на широкий загал, а журналісти можуть стежити за їхнім перебігом лише в інтернеті.

  • Верховна Рада України 13 грудня ухвалила в цілому закон про медіа (№2693-Д).

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