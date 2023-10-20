У Раді спрогнозували, що законопроєкт про заборону проросійських релігійних організацій приймуть до кінця року

Таку думку "Радіо Свобода" висловив нардеп від "Слуги Народу" Микита Потураєв.

За його словами, депутати, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, але комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики готовий їх опрацювати.

"Відраховуємо від дня голосування плюс два тижні, далі будемо опрацьовувати правки, побачимо, скільки їх буде. Наших, конструктивних, їх буде не так аж багато. Я думаю, декілька десятків. Десь приблизно так, тому що я ж розумію, хто з колег буде подавати. Це все – люди, які налаштовані на те, щоб закон тільки вдосконалити", - сказав Потураєв.

Він наголосив, що ухвалити закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, потрібно до кінця року.

"Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю що він буде – скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого... Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде, і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року", – запевнив нардеп.