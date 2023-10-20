У Раді спрогнозували, що законопроєкт про заборону проросійських релігійних організацій приймуть до кінця року
Законопроєкт про заборону проросійських релігійних організацій приймуть орієнтовно до кінця року. Ймовірно, до другого читання документ завалять поправками
Таку думку "Радіо Свобода" висловив нардеп від "Слуги Народу" Микита Потураєв.
За його словами, депутати, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, але комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики готовий їх опрацювати.
"Відраховуємо від дня голосування плюс два тижні, далі будемо опрацьовувати правки, побачимо, скільки їх буде. Наших, конструктивних, їх буде не так аж багато. Я думаю, декілька десятків. Десь приблизно так, тому що я ж розумію, хто з колег буде подавати. Це все – люди, які налаштовані на те, щоб закон тільки вдосконалити", - сказав Потураєв.
Він наголосив, що ухвалити закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, потрібно до кінця року.
"Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю що він буде – скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого... Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде, і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року", – запевнив нардеп.
- 19 жовтня Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.73Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе