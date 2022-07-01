Не просто красивий жест: у Раді урочисто встановили прапор Європейського Союзу
У Верховній Раді України відбулося почесне внесення прапору Євросоюзу, яке відбулося під час виступу президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та президента України Володимира Зеленського
Про це інформує Верховна Рада України.
"Сьогодні у цьому залі зʼявиться прапор Європейського Союзу. І це має бути не просто красивий жест. Це має бути символом нашого завдання. Завдання усіх гілок влади, щоб жодних пауз в нашій роботі не було. Щоб ухвалювалося кожне рішення, яке необхідне для європейського шляху України, і щоб це були такі рішення, позитив від яких буде відчувати українське суспільство, українські родини, українська громадяни", - прокоментував президент Зеленський.
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