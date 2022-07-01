Про це інформує Верховна Рада України.

"Сьогодні у цьому залі зʼявиться прапор Європейського Союзу. І це має бути не просто красивий жест. Це має бути символом нашого завдання. Завдання усіх гілок влади, щоб жодних пауз в нашій роботі не було. Щоб ухвалювалося кожне рішення, яке необхідне для європейського шляху України, і щоб це були такі рішення, позитив від яких буде відчувати українське суспільство, українські родини, українська громадяни", - прокоментував президент Зеленський.