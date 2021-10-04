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У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади

4 жовтня, 2021 понедiлок
19:34
Суспільство Дмитро Разумков

У Верховній Раді запущено процедуру відкликання спікера парламенту з посади

Про це повідомив у Telegram голова парламенту Дмитро Разумков, оприлюднивши відповідний лист очільника фракції "Слуги Народу" Давида Арахамії.

"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!" - написав Разумков.

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У листі йдеться, що підписана 175 народними депутатами колективна пропозиція про відкликання з посади вноситься до Верховної Ради разом із підписними листами.

Арахамія також нагадав, що рішення про включення питання про відсторонення голови до порядку денного сесії Верховної Ради ухвалюється на наступному пленарному засіданні після дня внесення пропозиції.

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