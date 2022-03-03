У районах бойових дій українці, які залишилися без роботи, отримають по 6,5 тис. грн, – Зеленський

Про це він заявив у відеозверненні.

Він зазначив, що українці, які втратили роботу через війну отримають 6500 гривень. Ці кошти будуть надавати без жодних умов.

"Наш уряд уже підготував програму для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії, кожен найманий працівник, ФОП та кожен громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6 500 гривень без жодної умови", – розповів Зеленський.



Президент також наголосив, що українці в усіх регіонах, які обпалені війною, отримають від держави усе необхідне. Гуманітарні вантажі – вже в дорозі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.

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