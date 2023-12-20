У районному ТЦК Запоріжжя викрили схему ухилення від мобілізації

Про це інформує ДБР.

"Керівник районного ТЦК та СП та троє його підлеглих надавали військовозобов’язаним повний "пакет послуг" для звільнення від військової служби. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби", - йдеться у повідомленні.

Як вказують у ДБР, "послуги" оцінювалися у 2-3 тисячі доларів з людини. Відтак, за даними слідства, впродовж 2022-2023 років від мобілізації ухилились понад 300 людей.

За місцями проживання та роботи посадовців провели обшуки, тривають слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк 10 років.