Ексвійськком, керівниця ВЛК і посадовців 9-ти ТЦК: у Києві викрили групу, яка створила схему ухилення від мобілізації

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Започаткував "справу" колишній керівник Київського обласного військового комісаріату, який пішов на пенсію, але не втратив необхідних зв’язків.

"Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили свідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали "клієнтам" поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України", - йдеться в матеріалі.

Більша частина документів оформлялася через один з районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми були залучені представники ще принаймні з 7 київських районних військових комісаріатів та одного на Закарпатті.

Фото: Державне бюро розслідувань

Повідомляється, учасники злочинної схеми допомагали "розв'язати проблеми" не тільки в Києві, а й в інших регіонах країни.

За даними правоохоронців, організатор ретельно продумав структуру свого угруповання. Одна група займалася "набором" клієнтів, інша - нелегальним оформленням документів. Представники обох груп не контактували один з одним для збереження таємниці.

Слідство встановило, за такою схемою за кордон могли втекти не менше 100 осіб, які хотіли уникнути призову. Зареєстровано 40 випадків отримання грошей. Ціна становила від 6 до 10 тисяч доларів, залежно від наявності документів. Серед клієнтів були як колишні студенти, так і банкіри з дорослими дітьми.

Правоохоронці під час понад 40 обшуків на робочих місцях у ТЦК та місцях проживання фігурантів по всій Україні конфіскували документи та носії інформації, які свідчать про реалізацію незаконної схеми.

На сьогодні організатору та шести його помічникам оголошено про підозру за створення злочинної організації та усунення перепон при перетинанні особами державного кордону шляхом неправдивих записаний до воєнно-облікових документів. Також буде перевірена правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів

26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.

На Черкащині трьом особам, які, ймовірно, брали хабар за оформлення призовника на військовий облік, оголошено про підозру. Серед них - співробітник територіального центру комплектування та медик.

22 серпня в Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК. Повідомляється, що загалом встановлено 388 людей, які можуть бути незаконно звільнені від військової служби за рішенням ВЛК.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на 14 млн грн у заступника військкома Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка.

У Запоріжжі ДБР встановило, що посадовець Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 млн грн.

19 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки того, що начальник РТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров незаконно збагатився на майже 47 млн грн.