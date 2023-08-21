На Черкащині працівник військкомату та два спільники отримали підозру в одержанні $3 тис.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру службовій особі одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області, представнику закладу охорони здоров’я та цивільній особі за фактом одержання неправомірної вигоди", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що підозрювані отримали 3000 доларів. За ці кошти вони обіцяли оформити призовника на військовий облік та видати йому посвідчення приписки до призовної дільниці.

Нині один з них перебуває під вартою, а щодо двох інших осіб суд розглядає клопотання про тримання під вартою.

Фото: Офіс генерального прокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.