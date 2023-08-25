BMW X7 за 5 тис. грн, будинки, земля: у заступника одеського військкома виявили ознаки корупції на 14 млн грн

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Зазначається, що у заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка за результатами моніторингу життя виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

За інформацією НАЗК, теща Галушка з 2020 року придбала, а потім продала два автомобілі. Йдеться про авто Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Торік жінка також придбала BMW X7 XDRIVE 30D.

"При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття", - підкреслили у НАЗК.

У відомстві вказали, що також теща військкома придбала будинок та земельну ділянку. Їх вартість становить понад 3 млн грн.

Водночас син Галушка отримав у власність квартиру в Одесі, вартістю 563 тис. грн. А його мати придбала авто Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн. Фінансової спроможності для таких покупок вона не мала.

"Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина воєнкома. В договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн", - повідомили у НАЗК.

Крім того, Галушко разом з дружиною з 2021 року додатково витратили 6 млн грн. Кошти на банківський рахунок вносились готівкою через термінали сумами від 9 до 106 тис. грн.

У НАЗК наголосили, що у Галушка та його рідних не зафіксували законних доходів, які б могли дозволити ці покупки. Там додали, що висновок стосовно життя заступника воєнкома у зв’язку з виявленням ознак незаконного збагачення надіслали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.

На Черкащині трьом особам, які, ймовірно, брали хабар за оформлення призовника на військовий облік, оголошено про підозру. Серед них - співробітник територіального центру комплектування та медик.

22 серпня в Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК. Повідомляється, що загалом встановлено 388 людей, які можуть бути незаконно звільнені від військової служби за рішенням ВЛК.