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ДБР обшукує військово-лікарські комісії в трьох областях у межах розслідування корупції керівників

22 серпня, 2023 вiвторок
16:07
Кримінал На фото: обшуки

На виконання рішення РНБО Державне бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронцями проводить обшуки у Територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у регіонах країни

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що загалом встановлено 388 людей, які можуть бути незаконно звільнені від військової служби за рішенням ВЛК.

Правоохоронці вилучають медичну документацію, що може підтвердити факти підробки документів щодо непридатності до військової служби.

Протягом минулого тижня ДБР здійснило 15 обшуків у військкоматах Одеської та Миколаївської областях, а також Херсонському та Бериславському районних Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Заклади перевіряються на можливі корупційні дії персоналу під час мобілізації, незаконне звільнення від призову офіцерів запасу та інших військовозобов’язаних.

Фото: ДБР

За попередніми даними, військкоми часто зловживали своїм становищем та скидали з обліку офіцерів запасу без підстав. Зараз трьом працівникам ТЦК оголошено про підозри.

Кримінальні провадження порушені за низками статей, у тому числі за перевищення військовою службовою особою влади, вчинене в умовах воєнного стану. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.  

На Черкащині трьом особам, які, ймовірно, брали хабар за оформлення призовника на військовий облік, оголошено про підозру. Серед них - співробітник територіального центру комплектування та медик.  

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