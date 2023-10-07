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ДБР повідомило про підозру посадовцю Запорізького ТЦК, який привласнив авто одного з підприємств

7 жовтня, 2023 субота
13:20
Кримінал

У Запоріжжі ДБР встановило, що посадовець Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 млн грн

Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

До обов'язків офіцера військкомату на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну входила мобілізація транспортних засобів, які він самостійно обирав на власний розсуд.

За даними слідства, у березні 2022 року він прийшов на автомобільну стоянку поза межами підконтрольної військкомату території з озброєним супроводом, а власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було.

"Посадовець військкомату не мав встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та документів місцевої влади, які регулюють мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. Тому порушуючи нормативні порядки, він вилучив чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн, ключі від яких були у присутнього на автостоянці водія", - зазначається у повідомленні.

Посадовцю Запорізького ТЦК ДБР оголосило про підозру у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), покарання за яку передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Фото: dbr.gov.ua

 

Що відомо про відкриті справи стосовно працівників військкоматів

26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.  

На Черкащині трьом особам, які, ймовірно, брали хабар за оформлення призовника на військовий облік, оголошено про підозру. Серед них - співробітник територіального центру комплектування та медик.  

22 серпня в Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК. Повідомляється, що загалом встановлено 388 людей, які можуть бути незаконно звільнені від військової служби за рішенням ВЛК.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на 14 млн грн у заступника військкома Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка.

Суспільство
Україна
Запоріжжя
Війна з Росією
ДБР
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