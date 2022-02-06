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У разі російського вторгнення Україна ризикує втратити до 75 тисяч людей загиблими, - Reuters

6 лютого, 2022 неділя
08:39
війна з Росією Російські війська, навчання у Білорусі

За оцінками американських джерел, у разі російського вторгнення, Україна може втратити до 50 тис. цивільних та до 25 тисяч військових загиблими

Про це повідомляє Reuters.   

За оцінками американських джерел, Росія потенційно здатна захопити Київ протягом двох днів, що призведе до великих жертв. Україна може втратити від 5 до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 до 10 тисяч військових. Жертви серед цивільного населення можуть сягнути 25-50 тисяч людей, мільйони цивільних осіб стануть біженцями.

За оцінками США, Росія вже зосередила 70% ресурсів, необхідні повномасштабного вторгнення. Вона продовжує передислокувати додаткові тактичні групи на український кордон. 

Двоє неназваних американських офіційних представників заявили, що за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному регіоні зросла з 60 до 83. Ще 14 груп перебувають у дорозі.

Щодо термінів вторгнення, то, за словами джерел, очікується, що погодні умови дозволять російським військовим здійснити механізовані операції на бездоріжжі з 15 лютого до кінця березня. 

США вважають, що Росія може обрати інші варіанти, крім повномасштабного вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вважають, що президент РФ Володимир Путін прийняв остаточне рішення.

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