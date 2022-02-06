У разі російського вторгнення Україна ризикує втратити до 75 тисяч людей загиблими, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками американських джерел, Росія потенційно здатна захопити Київ протягом двох днів, що призведе до великих жертв. Україна може втратити від 5 до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 до 10 тисяч військових. Жертви серед цивільного населення можуть сягнути 25-50 тисяч людей, мільйони цивільних осіб стануть біженцями.

За оцінками США, Росія вже зосередила 70% ресурсів, необхідні повномасштабного вторгнення. Вона продовжує передислокувати додаткові тактичні групи на український кордон.

Двоє неназваних американських офіційних представників заявили, що за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному регіоні зросла з 60 до 83. Ще 14 груп перебувають у дорозі.

Щодо термінів вторгнення, то, за словами джерел, очікується, що погодні умови дозволять російським військовим здійснити механізовані операції на бездоріжжі з 15 лютого до кінця березня.

США вважають, що Росія може обрати інші варіанти, крім повномасштабного вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вважають, що президент РФ Володимир Путін прийняв остаточне рішення.