У реанімацію потрапив спортивний журналіст Артем Франков
У вівторок, 31 жовтня, стало відомо, що спортивний журналіст Артем Франков перебуває у реанімації
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Артема Франкова.
У Франкова трапився вже другий інсульт. Наразі спортивний журналіст перебуває у реанімаційному відділенні.
"Ситуація непроста, але стабільна, і на сьогодні видно деякі поліпшення. Ми вдячні за кожен коментар підтримки та чекаємо на його швидке одужання разом з усіма вами. Надалі обов'язково триматимемо вас в курсі ходу відновлення, бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
53-річний Артем Франков - головний редактор журналу "Футбол". Заслужений журналіст України.
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