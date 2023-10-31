У реанімацію потрапив спортивний журналіст Артем Франков

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Артема Франкова.

У Франкова трапився вже другий інсульт. Наразі спортивний журналіст перебуває у реанімаційному відділенні.

"Ситуація непроста, але стабільна, і на сьогодні видно деякі поліпшення. Ми вдячні за кожен коментар підтримки та чекаємо на його швидке одужання разом з усіма вами. Надалі обов'язково триматимемо вас в курсі ходу відновлення, бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

53-річний Артем Франков - головний редактор журналу "Футбол". Заслужений журналіст України.