У реєстрі колаборантів вже 800 осіб, серед них політики, судді, правоохоронці та медійники, - координаторка проєктів ЧЕСНО Березюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Вже 800 осіб у реєстрі колаборантів, до якого ми додаємо політиків, суддів, правоохоронців та медійників. Реєстру майже пів року, ведемо його з 16 березня 2022 року. Поповнюється досить активно, збираємо запити від громадян, обробляємо надану інформацію та додаємо до реєстру, якщо на те є підстави. Працюємо по розробленій методології", - проінформувала координаторка проєктів ЧЕСНО.



Катерина Березюк пояснила, що за методологією відпрацьовано десять критеріїв, які спираються на закони про колаборантів та державну зраду.



"Щодо медійників, то вносимо дані про систематичну російську пропаганду, поширення фейків, маніпуляції. Як правило, колаборанти вели свою діяльність протягом кількох років, навіть з 2014 року, а то і раніше. Дехто після повномасштабного вторгнення формально перейшов на українську сторону, але таких осіб ми все одно вносимо до реєстру. Вже відкрито понад 1 500 кримінальних впроваджень, але до суду дійшло лише 7% від цих справ", - зауважила Березюк.



Координаторка проєктів ЧЕСНО додала, що серед таких справ є і медійники, адже їх значно менше, ніж політиків чи правоохоронців. Саме по медійниках важко доводити винуватість особи та збирати доказову базу, тому що видаляються етери, а самі медійники змінюють свою риторику.

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