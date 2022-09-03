Зрадника, який охороняв захоплені РФ мости на Запоріжжі, засудили до 15 років

Про це повідомили в telegram.

"За матеріалами військової контррозвідки СБУ реальний термін ув’язнення отримав бойовик терористичної організації "ДНР", який у складі окупаційних угруповань РФ воював проти України на південному фронті", - йдеться у повідомленні.



Наприкінці червня цього року його затримала Служба безпеки України спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Відомо, що засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої народної міліції "ДНР". Перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.



З початком повномасштабного вторгнення воював проти України у складі 129-го стрілецького полку 70-ї армії ЗС РФ.

Потім його призначили "охороняти" захоплені мости на Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію.



"На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

1 вересня СБУ повідомила, що викрила на Сумщині агента РФ, який повідомляв ворогу переміщення ЗСУ.

2 вересня СБУ затримала на Харківщині чоловіка і жінку, які передавали окупантам інформацію про ЗСУ та паролі на блокпостах, а також про патріотично налаштованих харків'ян.