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Зрадника, який охороняв захоплені РФ мости на Запоріжжі, засудили до 15 років

3 вересня, 2022 субота
10:19
війна з Росією Зрадника, який охороняв захоплені РФ мости на Запоріжжі, засудили до 15 років

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років тюрми зраднику, який "охороняв" для Росії захоплені мости на Запоріжжі

Про це повідомили в telegram.

"За матеріалами військової контррозвідки СБУ реальний термін ув’язнення отримав бойовик терористичної організації "ДНР", який у складі окупаційних угруповань РФ воював проти України на південному фронті", - йдеться у повідомленні.
 
Наприкінці червня цього року його затримала Служба безпеки України спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Відомо, що засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої народної міліції "ДНР". Перебуваючи на "посаді" гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.
 
З початком повномасштабного вторгнення воював проти України у складі 129-го стрілецького полку 70-ї армії ЗС РФ. 

Потім його призначили "охороняти" захоплені мости на Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію.
 
"На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

  • 1 вересня СБУ повідомила, що викрила на Сумщині агента РФ, який повідомляв ворогу переміщення ЗСУ.
  • 2 вересня СБУ затримала на Харківщині чоловіка і жінку, які передавали окупантам інформацію про ЗСУ та паролі на блокпостах, а також про патріотично налаштованих харків'ян.

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Запоріжжя
СБУ
ЗСУ
окуповані території
окупанти
колаборанти
"ДНР".
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