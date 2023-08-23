У ремонт виробничої лінії на Полтавському ГЗК інвестували $2 мільйони
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що входить до групи Ferrexpo, самостійно завершив ремонт виробничої лінії №2 у цеху виробництва окатків. Зокрема була відремонтована трубчаста піч. Інвестиції у даний ремонт склали майже $2 мільйони
Про це повідомляє компанія Ferrexpo на своєму офіційному каналі в Telegram.
Ремонтні роботи були виконані в кілька етапів за 64 доби із залученням 90 працівників підприємства. У ході ремонту було встановлено сім нових елементів масою 275 тонн."Цей ремонт – частина нашого стратегічного плану із заміни частин печей на всіх технологічних лініях, щоб зрештою забезпечити максимальну продуктивність за рахунок збільшення міжремонтного періоду обладнання. Планово-попереджувальний ремонт цієї технологічної лінії тривав упродовж 64 діб і проходив у кілька етапів, які передбачали заміну як металоконструкцій третини трубчастої печі, так і вогнетривкої футеровки. На сьогодні замінено загалом більше, ніж 2/3 обладнання і це дозволить успішно експлуатувати піч впродовж кількох десятків років", – сказав Сергій Чеботарьов, директор з технічного обслуговування, ремонтів та енергетичного забезпечення ПрАТ “Полтавський ГЗК”.
Це четверта піч, яка оновлена власними силами підприємств Ferrexpo.
У першому півріччі 2023 року капітальні інвестиції Ferrexpo склали $58 мільйонів, що відповідає другому півріччю 2022 року ($59 мільйонів). За підсумками 2022 року Ferrexpo скоротила виробництво окатків на 46% у порівнянні з 2021 роком – до 6,053 млн тонн.
Ferrexpo – гірнича компанія з активами в Україні (Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Біланівський ГЗК), яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.2Продаж 42.3
- Актуальне
- Важливе