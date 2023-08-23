Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Полтавщина У ремонт виробничої лінії на Полтавському ГЗК інвестували $2 мільйони
Новини компаній

У ремонт виробничої лінії на Полтавському ГЗК інвестували $2 мільйони

23 серпня, 2023 середа
14:40
Полтавщина Виробнича лінія Полтавського ГЗК

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що входить до групи Ferrexpo, самостійно завершив ремонт виробничої лінії №2 у цеху виробництва окатків. Зокрема була відремонтована трубчаста піч. Інвестиції у даний ремонт склали майже $2 мільйони

Про це повідомляє компанія Ferrexpo на своєму офіційному каналі в Telegram. 

Ремонтні роботи були виконані в кілька етапів за 64 доби із залученням 90 працівників підприємства. У ході ремонту було встановлено сім нових елементів масою 275 тонн. 

"Цей ремонт – частина нашого стратегічного плану із заміни частин печей на всіх технологічних лініях, щоб зрештою забезпечити максимальну продуктивність за рахунок збільшення міжремонтного періоду обладнання. Планово-попереджувальний ремонт цієї технологічної лінії тривав упродовж 64 діб і проходив у кілька етапів, які передбачали заміну як металоконструкцій третини трубчастої печі, так і вогнетривкої футеровки. На сьогодні замінено загалом більше, ніж 2/3 обладнання і це дозволить успішно експлуатувати піч впродовж кількох десятків років", – сказав Сергій Чеботарьов, директор з технічного обслуговування, ремонтів та енергетичного забезпечення ПрАТ “Полтавський ГЗК”.

Це четверта піч, яка оновлена власними силами підприємств Ferrexpo. 

У першому півріччі 2023 року капітальні інвестиції Ferrexpo склали $58 мільйонів, що відповідає другому півріччю 2022 року ($59 мільйонів). За підсумками 2022 року Ferrexpo скоротила виробництво окатків на 46% у порівнянні з 2021 роком – до 6,053 млн тонн. 

Ferrexpo – гірнича компанія з активами в Україні (Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Біланівський ГЗК), яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі. 


 
Економіка
Ferrexpo
Читайте також:
Елла Лібанова
21 серпня, 2023 понедiлок
Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова
На фото: Ларс фон Трієр
23 серпня, 2023 середа
Ларс фон Трієр обурився через данські F-16 для України. Данілов відреагував
Автор Тетяна Яворська
22 серпня, 2023 вiвторок
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 42.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
23 серпня
15:06
на фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський
Прем'єр Фінляндії в Києві заявив, що його країна готує 18-й пакет військової допомоги для України
14:58
Буча автівки
СБУ встановила особи 5 військових РФ, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі, їм повідомлено про підозру
14:56
Оновлено
Президенти Литви й Португалії прибули до України
Президенти Литви й Португалії прибули до України
14:54
Ексклюзив
карта заставочна
Україні потрібно вийти до Азовського моря: полковник СБУ Костенко пояснив стратегію наступу ЗСУ
14:29
Оновлено
на фото: наслідки російського обстрілу, школа в Ромнах
Росіяни вдарили по школі в Ромнах на Сумщині: 4 людини загинуло, 4 поранено
14:25
Росія вивозить сміття з Ростова на тимчасово окуповану Донеччину
14:17
хакери
Хакери крадуть кошти з брокерських рахунків, використовуючи помилку "нульового дня" у WinRAR
14:12
На фото: вокзал у Краматорську
На вокзал Краматорська приїхала мандрівна виставка "Єднання заради майбутнього"
14:00
OPINION
Олександр Мирний
Про Чернігів вже забули?
13:59
виставка "Прикордонники і прикордонниці"
"Прикордонники і прикордонниці: сім’я і війна": у Києві презентували виставку з історіями 20 військових
13:50
Оновлено
Куп'янськ прапор звільнені території
Україна відзначає День Державного Прапора 
13:47
дитинча жирафа без цяток
У зоопарку США народився рідкісний жираф без плям: він може бути єдиним таким у світі
13:45
Huawei
Huawei, ймовірно, будує секретну мережу для виробництва чипів по всьому Китаю
13:44
Голова опозиційної партії Південної Кореї назвав актом терору скидання радіоактивної води з Фукусіми
13:40
Ексклюзив
Конституція України
Україна після війни буде "вагітна" новою Конституцією, - експерт з права Магера
13:30
Виставка "Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди"
"Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди": у Києві на День Незалежності відкриється виставка про видатних дисидентів
13:28
WhatsApp
У Британії оштрафували банк США на $68,2 млн за спілкування в чатах WhatsApp між трейдерами
13:21
постраждала в Чехії українка
У Чехії чоловік побив українок, перед тим спитавши, звідки вони
13:16
прапор ЕС
Висловити тверду підтримку: Україну відвідають депутати парламентів 14 країн та Європарламенту
13:11
техогляд
Міносвіти отримало €8,5 млн від ЄС на розвиток закладів профосвіти
13:10
Оновлено
вибух в Оленівці
Розвідка: в тимчасово окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 "Тріумф"
13:05
суд Гаага
Суд у Гаазі проведе публічні слухання за позовом України проти РФ з 18 до 27 вересня
12:50
У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків
У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків із канцелярією, зібраних волонтерами
12:35
Відходи, якими забруднювала області злочинна група з Київщини
Реформа системи управління відходами: у Міндовкілля роз'яснили, яких змін очікувати підприємцям
12:26
Українська стрічка "Довбуш" вийде в прокат у Німеччині на День Незалежності
12:23
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення та будівництво моста через Дністер: Шмигаль зустрівся з прем'єром Молдови
12:20
Ексклюзив
ЗСУ, шеврон з прапором
Експерт з права: В Україні досі немає законів про прапор і герб
12:19
Передавав ФСБ дані про місця базування ЗСУ на Донеччині: жителю Слов'янська оголошено підозру
12:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українські військові вражають на західних навчаннях, проте на війні в Україні бракує солдатів. Акценти світових ЗМІ 23 серпня
12:09
OPINION
Володимир В'ятрович
Хто зриває створення Національного військового кладовища для поховання загиблих героїв?
11:51
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 16-22 серпня: новий прорив на фронті та закрите небо над РФ
11:50
Оновлено
Смертельна ДТП на Вінниччині
У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей: усі їхали у легковику, який зіштовхнувся з вантажівкою
11:43
Гільдія режисерів США, страйк
Голлівудські страйки: сценаристи отримали нову пропозицію від компаній
11:33
Ліки
Ізраїль надіслав ЗСУ меддопомогу на 100 млн грн
11:20
На фото: Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: Працюємо над тим, щоб це сталося якнайшвидше
11:16
Сергій Наєв
"Від ворога можна очікувати нахабних дій": Наєв про загрози від РФ у День Незалежності
11:16
прапор Росії
Замість Суровікіна повітряно-космічними силами РФ командуватиме генерал Афзалов, - росЗМІ
11:06
в центрі Донецька пролунало кілька вибухів
Окупанти заявили, що в центрі Донецька пролунало кілька вибухів
11:01
Україна націоналізувала активи російського олігарха Молчанова
Статутний капітал на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти на Київщині та Львівщині: Україна націоналізувала активи російського олігарха Молчанова
10:59
міна, мінування, заміновано
Британська The Mines Advisory Group допоможе з розмінуванням енергетичних об'єктів в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV