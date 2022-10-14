У РФ доручили відновити Кримський міст до липня

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Визначити граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт, 1 липня 2023 року", - йдеться у відповідному розпорядженні від 13 жовтня

Згідно з інформацією розпорядження, уряд РФ визначив ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд" єдиним виконавцем робіт із відновлення мосту.

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