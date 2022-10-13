На Кримському мосту працює лише одна з трьох гілок, - фото Maxar
На нових фото пошкодженого Кримського мосту видно, що діє лише одна лінія, де рухаються легкові авто, друга автомобільна та залізнична – в процесі ремонту, вантажівки – на поромі
Фото моста та порому 13 жовтня поширила американська компанія Maxar у Twitter.
"На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автодорожнього/автомобільного мосту.Видно транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку".
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