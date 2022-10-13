На Кримському мосту працює лише одна з трьох гілок, - фото Maxar

Фото моста та порому 13 жовтня поширила американська компанія Maxar у Twitter.

"На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автодорожнього/автомобільного мосту.Видно транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку".

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.

12 жовтня ФСБ звинуватила у підриві Кримського мосту ГУР міноборони України та оголосила про затримання восьми підозрюваних

В Головному управлінні розвідки міноборони України відмовилися коментувати звинувачення на свою адресу в підриві Кримського мосту, назвавши їх нісенітницею

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