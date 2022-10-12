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Головна війна з Росією В ГУР відреагували на звинувачення ФСБ у підриві Кримського мосту

В ГУР відреагували на звинувачення ФСБ у підриві Кримського мосту

12 жовтня, 2022 середа
11:36
війна з Росією Кримський міст

В Головному управлінні розвідки міноборони України відмовилися коментувати звинувачення на свою адресу в підриві Кримського мосту

Про це повідомляє Суспільне

За словами представника ГУР Андрія Юсова - федеральна служба безпеки та слідчий комітет РФ - це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому звертати увагу на їхні заяви не варто.  

"Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", — сказав Юсов. 

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Росія
Крим
Володимир Путін
ФСБ
Керченський міст
ГУР
Кримський міст
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