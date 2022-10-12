В ГУР відреагували на звинувачення ФСБ у підриві Кримського мосту
В Головному управлінні розвідки міноборони України відмовилися коментувати звинувачення на свою адресу в підриві Кримського мосту
Про це повідомляє Суспільне.
За словами представника ГУР Андрія Юсова - федеральна служба безпеки та слідчий комітет РФ - це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому звертати увагу на їхні заяви не варто.
"Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", — сказав Юсов.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.
- 9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.
- 12 жовтня ФСБ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних.
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