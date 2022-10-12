В ГУР відреагували на звинувачення ФСБ у підриві Кримського мосту

Про це повідомляє Суспільне.

За словами представника ГУР Андрія Юсова - федеральна служба безпеки та слідчий комітет РФ - це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому звертати увагу на їхні заяви не варто.

"Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", — сказав Юсов.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.

12 жовтня ФСБ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних.

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