У РФ інсценізували "атаку" на Кремль, щоби скасувати парад на 9 травня, - ISW

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Так, в "атаці" дронів Кремлем Росія очікувано звинуватила Україну. При цьому РФ, ймовірно, організувала цей напад. Декілька ознак вказують на те, що удари були проведені внутрішніми силами, і цілеспрямовано організовані, йдеться у публікації.

Російська влада нещодавно зробила кроки щодо посилення внутрішніх можливостей своїх ППО, у тому числі в самій Москві, і тому "вкрай малоймовірно", що два безпілотники могли пробити кілька ешелонів протиповітряної оборони і вибухнути або бути збитими прямо "над серцем Кремля", і так бути знятими на камери.

Знімки з геолокацією від січня 2023 року показують, що російська влада розміщує зенітні ракетні комплекси "Панцир" неподалік Москви, щоб створити кола ППО навколо міста, звертають увагу експерти.

Удар, внаслідок якого ці засоби ППО не змогли виявити дрони, які уразили таку важливу ціль, як Сенатський палац у Кремлі, став би "значною скрутою для Росії".

"Негайна, послідовна та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважували здивування", - йдеться у матеріалі.

Також в ISW звертають увагу, що Кремлю не вдалося своєчасно та послідовно дати інформаційну відповідь на інші військові приниження, включаючи втрату захоплених раніше Балаклії та Херсона у вересні та листопаді 2022 року.

"Швидкий та послідовний виклад офіційної російської версії ударів передбачає, що Росія інсценувала цей інцидент у безпосередній близькості від святкування Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну своєї внутрішньої аудиторії як щось екзистенційне", - йдеться у матеріалі.

Крім того, Кремль може використати таку "атаку", щоб виправдати або скасування, або подальше обмеження святкування 9 травня, що, ймовірно, посилить інформаційну роботу, яка зображує війну проти України як пряму загрозу дотриманню Росією "шанованих історичних подій".

В ISW раніше оцінювали, що РФ вживає низку заходів, щоб представити свою загарбницьку війну проти України як екзистенційну для російської аудиторії та підготуватися до ширшої соціальної мобілізації.