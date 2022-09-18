Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території Російської Федерації проводяться заходи так званої внутрішньої самомобілізації", - зазначили у відомстві.

У Курській області росіян мобілізовують під виглядом набору до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській, зокрема працівників організації "Атомохорона", запрошують працювати нібито охоронцями важливих об'єктів. Ті, хто підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і відразу вирушають на поповнення до зони бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганщини, зокрема в Біловодському районі, оголосили новий набір до "підрозділів МВС". Після суттєвих втрат у боях більшість штатних співробітників утекла або дезертирувала в РФ.

17 вересня в Мангуші біля Маріуполя росіяни почали приховано "мобілізовувати" чоловіків.

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