У РФ мобілізовують на війну під виглядом охорони важливих об'єктів, а на окупованій частині Луганщині - пропонуючи роботу в "МВС", - Генштаб
У РФ забирають на війну, пропонуючи роботу в охороні важливих об'єктів, у підрозділах матеріально-технічного забезпечення, а в ОРЛО - службу в "МВС"
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території Російської Федерації проводяться заходи так званої внутрішньої самомобілізації", - зазначили у відомстві.
У Курській області росіян мобілізовують під виглядом набору до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській, зокрема працівників організації "Атомохорона", запрошують працювати нібито охоронцями важливих об'єктів. Ті, хто підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і відразу вирушають на поповнення до зони бойових дій.
На тимчасово окупованій території Луганщини, зокрема в Біловодському районі, оголосили новий набір до "підрозділів МВС". Після суттєвих втрат у боях більшість штатних співробітників утекла або дезертирувала в РФ.
- 17 вересня в Мангуші біля Маріуполя росіяни почали приховано "мобілізовувати" чоловіків.
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