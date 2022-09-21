У РФ під час протестів проти мобілізації затримали понад сотню осіб
Близько сотні осіб заарештували під час протестів у Росії після оголошення Путіна про часткову мобілізацію для збільшення готовності військ для війни в Україні
Про це інформує CNN.
Повідомляється, що протести відбулися в кількох містах Росії, у кожному з яких брали участь кілька десятків людей.
"Незалежна моніторингова група ОВД-Інфо повідомила, що на антимобілізаційних акціях затримано понад 100 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зокрема затримали протестувальників у Красноярську, Іркутську, Єкатеринбурзі, Челябінську, Новосибірську, Улан-Уде, Томську, Уфі, Пермі, Бєлгороді та Москві.
У середу, 21 вересня, прокуратура Москви опублікувала заяву, де застерігає від участі в акціях, загрожуючи до 15 років позбавлення волі.
- 21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.
- Антивоєнний рух "Весна" оголосив сьогодні акцію "Нет могилизации", будь-які форми протесту також підтримують у штабі російського опозиціонера Олексія Навального. Станом на 12:00 було підтверджено організацію мітингів у 24 містах Росії.
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