У РФ під час протестів проти мобілізації затримали понад сотню осіб

Про це інформує CNN.

Повідомляється, що протести відбулися в кількох містах Росії, у кожному з яких брали участь кілька десятків людей.

"Незалежна моніторингова група ОВД-Інфо повідомила, що на антимобілізаційних акціях затримано понад 100 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зокрема затримали протестувальників у Красноярську, Іркутську, Єкатеринбурзі, Челябінську, Новосибірську, Улан-Уде, Томську, Уфі, Пермі, Бєлгороді та Москві.

У середу, 21 вересня, прокуратура Москви опублікувала заяву, де застерігає від участі в акціях, загрожуючи до 15 років позбавлення волі.