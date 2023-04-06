Про це Леонід Слуцький оголосив під час засідання держдуми РФ.

Проєкт зі створення моделі штучного інтелекту на підставі висловлювань одіозного політика, за словами Слуцького, передбачає розробку структурованої бази виступів Жириновського, що дозволить генерувати відповідь на будь-яке питання в його дусі.

"Цей алгоритм, або нейромережа, "Жириновський" буде створений на базі більш ніж 18 тисяч годин його інтерв'ю та виступів. За 30 з лишком років він охопив у них більшу частину тем. Цієї бази даних цілком вистачить для того, щоби можна було генерувати відповідь на можливі нові запитання", - зазначив російський політик.

Він пояснив, що створення моделі штучного інтелекту продиктоване необхідністю познайомити молодь із діяльністю колишнього голови ЛДПР. Партія намагається йти в ногу з часом, тож обирає сучасні методи.

Як пише російське пропагандистське видання Lenta.ru, розробкою алгоритму займатимуться фахівці Університету світових цивілізацій. Цей навчальний заклад має ім'я самого Жириновського і був ним заснований. Він входить до списків кращих вишів Москви та Росії.